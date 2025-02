Índices da China recuam após três sessões de ganhos com diminuição do entusiasmo por IA

XANGAI (Reuters) - Os principais índices acionários da China caíram nesta terça-feira, interrompendo três sessões de ganhos, com o arrefecimento do entusiasmo em relação à inteligência artificial e às ações de chips, enquanto os investidores avaliavam os planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice CSI 300 fechou em queda de 0,46%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, caiu 0,12%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,06%.