IPCA desacelera com queda de energia e tem menor alta para janeiro em mais de 30 anos

Essa é a menor taxa para um mês de janeiro desde o início do Plano Real em 1994, e levou a taxa em 12 meses a acumular avanço de 4,56% até janeiro. A inflação encerrou 2024 com alta acumulada de 4,83%, estourado o teto da meta oficial --3,0% com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Os resultados de janeiro ficaram em linha com as expectativas de economistas ouvidos em pesquisa da Reuters de uma taxa de 0,16% no mês e de 4,17% em 12 meses.

A maior influência para a queda da inflação no resultado de janeiro foi, segundo o IBGE, a energia elétrica residencial, que recuou 14,21% em janeiro. Isso levou o grupo Habitação a apresentar deflação de 3,08% em janeiro.

“Essa queda foi decorrência da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas em janeiro”, explicou o gerente do IPCA Fernando Gonçalves, em referência à distribuição para os consumidores do saldo positivo da hidrelétrica.

Por outro lado, o grupo Transportes apresentou avanço de 1,30% em janeiro por influência das altas de 10,42% em passagens aéreas e de 3,84% em ônibus urbano.

Também pesou o quinto aumento consecutivo do grupo Alimentação e bebidas, de 0,96% em janeiro. A alimentação no domicílio subiu 1,07%, influenciado pelas altas da cenoura (36,14%), do tomate (20,27%), e do café moído (8,56%).