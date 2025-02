Lula avalia novas medidas econômicas para enviar ao Congresso, diz Haddad

O encontro de Haddad com Alcolumbre e senadores teve objetivo similar à reunião da semana passada com o novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na qual o ministro listou 25 prioridades do governo para 2025 e 2026 na área econômica.

Entre as prioridades já elencadas por Haddad estão iniciativas que tramitam no Legislativo, como a limitação de supersalários no serviço público e a reforma da previdência de militares, mas também ações em fase de elaboração no governo, como a reforma do Imposto de Renda.

Na declaração desta terça, o ministro afirmou que além da agenda das contas públicas, existe um trabalho do governo com o objetivo de melhorar o crescimento da economia.

Para ele, se o Brasil não crescer de forma sustentável, "fica tudo mais difícil".

O ministro disse ainda que em um ambiente com países competindo de forma acelerada por recursos e investimentos, o ritmo de aprovação de medidas estruturais é tão importante quanto o mérito das iniciativas.

Ele argumentou que o fato de 2025 não ser um ano eleitoral abre espaço para a evolução de projetos no Legislativo, citando que parte das medidas em tramitação já foram digeridas pelos parlamentares.