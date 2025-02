Minério de ferro recua com ameaças de tarifas compensando possíveis interrupções no fornecimento

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro fecharam em queda nesta terça-feira, apagando ganhos registrados mais cedo, já que a inquietação gerada pelas novas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, superou as preocupações com interrupções de fornecimento por causa do clima na Austrália.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China terminou as negociações do dia com queda de 1,1%, a 812 iuanes (US$111,12) a tonelada, o menor valor desde 6 de fevereiro.