Petróleo sobe a máxima em duas semanas com temores sobre oferta; tarifas dos EUA pressionam ganhos

"Com os Estados Unidos pressionando exportações iranianas e as sanções ainda afetando os fluxos russos, os tipos de petróleo bruto asiáticos permanecem firmes e sustentam a recuperação de ontem", disse o analista de petróleo da PVM, John Evans.

As sanções norte-americanas, visando petroleiros, produtores e seguradoras, afetaram significativamente os embarques de petróleo russo para os principais importadores, China e Índia.

Também apoiaram os preços da commodity as sanções impostas pelos Estados Unidos às redes que transportam petróleo iraniano para a China, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, restabeleceu na semana passada sua "pressão máxima" sobre as exportações de petróleo do Irã.

Além do nervosismo com a oferta, há a possibilidade de novos combates no Oriente Médio, rico em petróleo.

TARIFAS PESAM SOBRE OS PREÇOS

A alta nos preços do petróleo foi compensada pelo temor de que as tarifas mais recentes anunciadas por Trump pudessem prejudicar o crescimento global e a demanda por energia.