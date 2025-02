Powell diz não acreditar que Musk ou sua equipe tenham tentado acessar sistemas do Fed

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta terça-feira não acreditar que Elon Musk ou membros de sua equipe do Departamento de Eficiência Governamental tenham tentado acessar sistemas protegidos de pagamentos do Fed.

"O senhor se comprometerá a informar imediatamente a este comitê, majoritário e minoritário, caso tome conhecimento de qualquer tentativa de Elon Musk ou do Departamento de Eficiência Governamental de violar a independência do Fed ou de acessar seus sistemas protegidos?" Powell foi questionado pelo senador democrata Raphael Warnock, da Geórgia, durante uma audiência no Comitê Bancário do Senado norte-americano.

"Sim", disse Powell.