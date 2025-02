Pressão de Trump obtém concessões -- algumas reais, outras nem tanto

JAPÃO

O grande superávit comercial do Japão com os Estados Unidos há muito tempo irrita Trump, que não demorou a levantar a questão com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba em sua primeira visita à Casa Branca na semana passada.

Embora não esteja claro se o Japão está na linha de fogo das tarifas, Ishiba sinalizou a disposição de favorecer os interesses dos EUA, prometendo aumentar o investimento japonês nos Estados Unidos para US$1 trilhão e comprar gás, etanol e amônia dos EUA.

É provável que os investimentos incluam uma promessa de US$100 milhões que o presidente-executivo do SoftBank Group, Masayoshi Son, fez em uma reunião com Trump em dezembro. Ishiba também mencionou os planos de novas fábricas nos Estados Unidos da Toyota Motor Corp. e da Isuzu Motors.

Trump também anunciou o que chamou de progresso na tentativa bloqueada da Nippon Steel, de US$14,9 bilhões, de adquirir a U.S. Steel. Ele disse que qualquer oferta deve assumir a forma de um investimento em vez de uma compra direta. Ainda não está claro como a Nippon Steel e a U.S. Steel planejam revisar o acordo proposto.

ÍNDIA