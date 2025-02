Stone vê alta de 2% nas vendas do varejo em janeiro

A empresa levanta mensalmente dados de vendas de varejistas credenciados à sua plataforma. Os dados foram divulgados após levantamento da rival Getnet ter apontado na semana passada que o varejo ampliado em janeiro teve alta de 2,8% nas vendas sobre um ano antes, mas com o setor de serviços mostrando queda de 4,1% na mesma comparação.

Já a Cielo, maior empresa do setor de meios de pagamentos do Brasil, divulgou na véspera que as vendas no varejo em janeiro mostraram recuo de 0,3% sobre um ano antes, descontada a inflação.

No levantamento da Stone, o comércio digital apresentou queda anual de 1,6%, enquanto o comércio físico teve alta de 1,5% sobre um ano antes.

Segundo a companhia, o segmento de combustíveis e lubrificantes teve o melhor desempenho em janeiro sobre um ano antes, com alta de 9,3%. Na sequência, artigos farmacêuticos, teve crescimento de 3,9% nas vendas no varejo, enquanto a categoria de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo teve alta anual de 2,3%. Entre os destaques de queda, móveis e eletrodomésticos tiveram retração de 6,2%, afirmou a Stone.