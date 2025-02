Taxas dos DIs caem com serviços e núcleos do IPCA melhores que o esperado em janeiro

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,77%, em queda de 12 pontos-base ante 14,889% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,72%, ante 14,824%.

No início do dia o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,16% em janeiro, após alta de 0,52% em dezembro. Essa é a menor taxa para um mês de janeiro desde o início do Plano Real, em 1994, levando a taxa em 12 meses a acumular avanço de 4,56% até janeiro.

Os resultados de janeiro ficaram em linha com as expectativas de economistas ouvidos em pesquisa da Reuters, de taxa de 0,16% no mês e de 4,57% em 12 meses.

Os índices cheios foram os esperados, mas a abertura do IPCA trouxe surpresas positivas. Os serviços subjacentes subiram 0,86% em janeiro, conforme cálculo do banco Bmg, acima do 0,93% projetado pela instituição, enquanto os serviços intensivos em mão-de-obra avançaram 0,79%, ante expectativa de 0,79%. A média de núcleos de inflação ficou em 0,60%, de acordo com o Bmg, ante projeção de 0,63%.

“Pela abertura, subjacentes e núcleos vieram melhor que o esperado, então isso ajudou a aliviar”, disse o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano, ao justificar o recuo das taxas dos DIs. “Mas em termos absolutos, o número (do IPCA) ainda é ruim”, alertou.

Neste cenário, a taxa do DI para janeiro de 2027 atingiu a mínima de 14,99% às 13h47, em baixa de 19 pontos-base ante o ajuste da véspera.