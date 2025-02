TIM dispara quase 6% após resultado e guidance

De acordo com analistas do Itaú BBA, a surpresa positiva veio do lucro, que superou suas estimativas, em desempenho ajudado por uma taxa de imposto menor do que a antecipada. "Mantemos nossa classificação 'outperform'", afirmaram Daniel Sasson e equipe em relatório a clientes.

Projeções compiladas pela LSEG apontavam lucro de R$1 bilhão. O Itaú BBA estimava R$935 milhões.

A companhia também previu crescimento da receita de serviços em torno de 5% em 2025, 2026 e 2027, após alta de 6,4% em 2024, enquanto o crescimento esperado para o Ebitda é de entre 6% e 8% neste e nos próximos dois anos, ante avanço de 8% ano passado.

A diretora financeira da companhia, Andrea Marques, afirmou que a empresa espera melhora de margens este ano, após encerrar 2024 com uma margem Ebitda ajustada de 49,6%, acima dos 48,9% de 2023.

A executiva afirmou durante conferência a analistas que a melhora da margem deve vir de fatores que incluem novas oportunidades de digitalização de processos e da adoção do sistema de orçamento base zero. "A expansão de margem continua em 2025", afirmou.

Na avaliação dos analistas do Bradesco BBI, os resultados e a previsão de desempenho da TIM para este ano foram "amplamente favoráveis ​​às nossas estimativas atuais, possivelmente indicando um ligeiro 'downside' em nossas estimativas de receita, mas com um ligeiro 'upside" em nossas estimativas de Ebitda e fluxo de caixa livre", afirmaram analistas do .