UE afirma que tarifas de Trump desencadearão contramedidas firmes

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu nesta terça-feira "contramedidas firmes e proporcionais" em resposta à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio, aumentando os temores de uma guerra comercial.

Trump assinou proclamações no final da segunda-feira para aumentar as tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio para 25%, sem exceções ou isenções. Uma autoridade da Casa Branca disse que as medidas entrarão em vigor em 4 de março.