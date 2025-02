Vivara recua quase 4% após anunciar saída de diretor de Marketing

"E essa mudança em particular foi desencadeada por problemas operacionais relacionados à reforma de lojas e execução de novas coleções no e-commerce. Sugerindo, assim, processos internos ruins que precisam ser fortalecidos com as pessoas", acrescentaram os analistas.

Além disso, o JPMorgan, que tem recomendação "overweight" para as ações, destacou que mais uma vez um executivo deixa a empresa sem um substituto imediato em tempo integral, levantando mais questões sobre a capacidade da companhia de atrair e reter talentos para apoiar sua estratégia de crescimento".

A Vivara informou que a equipe de marketing segue liderada por Caroline Pinheiro de Souza, gerente-executiva de Marketing, enquanto a área de e-commerce passa a se reportar a Bruno Denardin, diretor-executivo de Operações. A equipe de Expansão passa a responder a Elias Leal, diretor-executivo de Finanças.

A Vivara divulga seu resultado do quarto trimestre e de 2024 no dia 18 de março, com teleconferência com analistas do dia seguinte.

(Por Paula Arend Laier)