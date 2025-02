Wall St abre em baixa antes de depoimento de Powell ao Congresso dos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta terça-feira, com os investidores à espera do depoimento do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Congresso dos Estados Unidos para obter sua visão sobre tarifas e seu impacto para a inflação na maior economia do mundo.

O Dow Jones caía 0,16% na abertura, para 44.401,38 pontos.

O S&P 500 abriu em baixa de 0,28%, a 6.049,32 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,57%, para 19.602,112 pontos na abertura.