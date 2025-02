Wall Street ronda a estabilidade conforme mercados avaliam falas de Powell

Investidores estão atentos a quaisquer novos comentários sobre tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, um dia depois de ele ter aumentado substancialmente as taxas sobre as importações de aço e alumínio, e ter dito que deve fazer anúncios nos próximos dois dias sobre tarifas recíprocas para todos os países que impõem taxas sobre os produtos dos EUA.

Operadores esperam pelo menos um corte de 25 pontos-base nos juros do Fed este ano, e uma chance de 44% de outra redução da mesma magnitude, de acordo com dados da LSEG.

Ajudando a compensar as quedas, a Apple subia 2,7% depois que uma reportagem afirmou que a empresa está fazendo uma parceria com a Alibaba para desenvolver e implementar recursos de inteligência artificial para usuários do iPhone na China.

O Dow Jones tinha variação positiva de 0,07%, para 44.503,06 pontos. O S&P 500 tinha variação positiva de 0,01%, para 6.066,89 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq tinha variação negativa de 0,09%, para 19.696,93 pontos.

As ações do setor de energia lideravam os ganhos entre os demais do S&P 500, com alta de cerca de 1%, conforme preços do petróleo bruto permaneciam elevados.

((Tradução Redação Brasília)) REUTERS VB IV