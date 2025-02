Alemanha diz que UE deve negociar com EUA para evitar guerra comercial

Por Philip Blenkinsop e Julia Payne

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia deve se concentrar em negociações com os Estados Unidos para evitar uma guerra comercial e, ao mesmo tempo, estar preparada com contramedidas, disse o Ministério da Economia da Alemanha nesta quarta-feira, antes de uma videoconferência entre ministros do bloco.

Os ministros responsáveis pelo comércio dos 27 membros da UE se reunirão online a partir das 12h (horário de Brasília) para discutir a resposta do bloco à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio a partir de 12 de março.