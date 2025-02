Armínio Fraga vê Brasil na UTI e pede que Galípolo convença governo a resolver questão fiscal

Por Bernardo Caram

(Reuters) - O ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga afirmou nesta quarta-feira que o atual cenário econômico do Brasil apresenta sintomas muito graves de um “paciente na UTI”, citando que os juros futuros estão “na lua a perder de vista” e que a única área que pode ajudar a autoridade monetária é a política fiscal.

Em seminário do Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças, no Rio de Janeiro, Fraga defendeu que o atual presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, convidado do evento, convença o governo a atuar nessa área.