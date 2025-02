B3 lança índice referenciado em debêntures

Ainda sobre as regras para fazer parte da carteira hoje, nenhum dos emissores poderá ultrapassar uma participação de 15% no índice, que terá um rebalanceamento mensal.

Cavalheiro disse que o novo índice foi construído com o princípio de proximidade com provedores, para que o mesmo tenha produtos atrelados desde o primeiro momento.

"Nós estamos bastante confiantes de que deve ter algo indexado a esse índice já nos próximos meses", afirmou a jornalistas, adiantando que a B3 já está em conversas adiantadas com um provedor para criar um ETF indexado a esse instrumento.

Ele ressaltou que o índice pode ser utilizado para referência de diversos instrumentos, como swaps, notas estruturadas, por exemplo, servindo a diferentes estratégias.

Em 2024, a B3 lançou sete novos índices e, segundo o executivo, teve licenciamento em quase todos, com um deles, o Ibovespa B3 BR+, registrando mais de três licenciamentos.

"Conseguimos observar a adesão quase que imediata de todos eles com produtos referenciados, o que mostra que a nossa estratégia de proximidade com os investidores no desenvolvimento de índices tem funcionado bem", acrescentou. "Gostaríamos de bater (em 2025) o recorde de lançamentos de novos índices."