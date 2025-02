BTG Pactual corta recomendação de Porto Seguro para neutra; ação cai 3,84%

(Reuters) - Analistas do BTG Pactual cortaram a recomendação das ações da Porto Seguro para neutra, avaliando que a melhora nos números da seguradora nos últimos anos está no preço dos papéis, que valorizaram-se cerca de 80% desde que a equipe do banco de investimentos recomendou a compra dos papéis, em junho de 2023.

"Apesar de acreditarmos que a Porto continuará a apresentar resultados sólidos no futuro, sentimos que há espaço limitado para novas revisões positivas de lucros, pelo menos no curto prazo", escreveram Eduardo Rosman e equipe em relatório enviado a clientes, com manutenção do preço-alvo em R$45.

Eles também afirmaram que, embora uma taxa Selic maior seja benéfica para a Porto nos próximos anos, avaliam que o ambiente macroeconômico mais desafiador, combinado a crescentes pressões competitivas, poderá tornar o ciclo de seguros de automóvel menos favorável no curto prazo.