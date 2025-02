Como Argentina reduziu tamanho do Estado em um ano e virou modelo para esforços de Musk nos EUA

Por Lucinda Elliott

BUENOS AIRES (Reuters) - No Ministério de Desregulação e Transformação do Estado da Argentina, duas pilhas de leis a serem simplificadas ou cortadas ficam em uma mesa de madeira perto de uma biografia de Elon Musk e de uma estatueta do presidente Javier Milei com sua icônica motosserra.

Esse é o centro nevrálgico do ousado experimento de um ano do país sul-americano para reduzir a regulação e o tamanho do governo, medidas que estão sacudindo a economia e atraindo elogios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de Musk.