Construtora Rossi pretende abrir ação contra membros da família Rossi

A companhia não deu detalhes no fato relevante da véspera sobre as supostas irregularidades, mas, em comunicado à imprensa nesta quarta-feira, citou 12 "principais" questões incluindo transferência de ativos "sem evidência de pagamento", "indícios de simulação de contratos" no valor de R$4 milhões, contratos "irregulares" com partes relacionadas e ocultação de informações.

Segundo a Rossi, a apuração envolve eventos ocorridos entre 2016 e 2024. As informações constam em proposta detalhada da administração para a convocação da assembleia de acionistas com cerca de 380 páginas.

A Rossi afirmou ainda no comunicado à imprensa que pretende buscar anulação das aprovações de contas da empresa dos anos de 2022 e 2023, "bem como tomar todas as medidas necessárias e convenientes para a preservação dos interesses da companhia e do conjunto de seus acionistas e 'stakeholders', incluindo a formalização de denúncia aos órgãos reguladores do mercado e ajuizamento de medida criminal em face dos seus ex-executivos".

Em comunicado à imprensa citando os irmãos Rossi, o ex-presidente da Rossi Mattos Cunha afirmou que a ação de responsabilidade proposta pelos atuais gestores da construtora "não é resultado de auditoria independente, ou seja, não existe investigação formal".

Segundo Cunha, a proposta da atual gestão da Rossi "ocorre depois de sucessivas derrotas sofridas na Justiça, nos processos de arbitragem e na CVM, envolvendo disputa societária". Ele citou que os conselheiros que lideram a proposta foram indicados pelo investidor Silvio Tini, que teve direitos políticos na Rossi suspensos em meados de dezembro após decisão da Câmara de Arbitragem do Mercado.

"Miziara e os irmãos Rossi reiteram o compromisso com as melhores práticas de governança corporativa e jamais cometeram qualquer irregularidade", afirmou Cunha no comunicado.