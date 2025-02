Desemprego cai na América Latina em 2024, mas desigualdade aumenta, diz OIT

A taxa de emprego feminino ficou em 52,1% em 2024, significativamente menor do que a taxa de emprego masculino de 74,3%, e as mulheres ganharam, em média, 20% menos do que os homens.

Apesar da redução do desemprego, a questão persistente da qualidade do emprego é um dos principais fatores que contribuem para a desigualdade da região, com quase metade dos trabalhadores com contratos precários, renda instável ou vulnerabilidade econômica, de acordo com o relatório.

O trabalho informal permaneceu alto na região, com 47,6%.

"A região recuperou os níveis de emprego anteriores à pandemia, mas as perspectivas continuam preocupantes: estamos no mesmo ponto de 10 anos atrás", disse Ana Virginia Moreira, diretora da OIT para a América Latina e o Caribe, no relatório.

"O crescimento econômico está desacelerando e as deficiências estruturais na criação de empregos persistem", acrescentou.

A OIT estima que a taxa de desemprego em 2025 permanecerá entre 5,8% e 6,2%, em meio a um crescimento econômico moderado. A organização também pediu aos líderes que criem políticas para impulsionar um crescimento mais robusto do emprego e enfatizar a formalização do trabalho.