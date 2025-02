Dólar fecha estável ante real apesar de pressão externa

Às 17h24 na B3 o dólar para março -- atualmente o mais líquido -- cedia 0,18%, aos R$5,7765.

Pela manhã o dólar ensaiou alguns ganhos ante o real, em sintonia com o fortalecimento da moeda norte-americana no exterior após o Departamento do Trabalho nos EUA informar que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,5% em janeiro, depois de alta de 0,4% em dezembro. Nos 12 meses até janeiro, o índice avançou 3,0%, de 2,9% em dezembro. Economistas consultados pela Reuters previam altas de 0,3% e 2,9%, respectivamente.

A inflação mais alta que o esperado nos EUA elevou a percepção de que o espaço para o Federal Reserve promover mais cortes de juros é limitado, o que deu sustentação aos rendimentos dos Treasuries e ao dólar ante as demais divisas. No Brasil, às 10h33 -- pouco depois da divulgação do CPI -- o dólar à vista atingiu a cotação máxima do pregão, de R$5,7883 (+0,35%).

Como nas sessões mais recentes, porém, o dólar não se sustentou em alta no Brasil. No mercado, a percepção é de que faltam notícias realmente de impacto para a moeda retomar níveis mais elevados ou, ao contrário, voltar para abaixo dos R$5,70. Na mínima da sessão desta quarta-feira, às 15h22, o dólar à vista marcou R$5,7438 (-0,42%), mas depois se reaproximou da estabilidade.

“Diante dos efeitos que juros mais altos nos Estados Unidos exercem sobre moedas não conversíveis, como o real, o recente desempenho da divisa brasileira indica a continuidade do ajuste, após a forte desvalorização observada em dezembro”, comentou André Galhardo, consultor econômico da plataforma Remessa Online.

Pela manhã, com impactos menores no câmbio, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que é esperado que a instituição seja mais agressiva ao promover elevações da taxa básica Selic e mais cautelosa em momentos de corte dos juros básicos.