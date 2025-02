Dólar tem leve baixa ante o real apesar de dados acima do esperado para inflação dos EUA

A visão do Fed sobre a leitura de inflação pode já ser conhecida nesta quarta, uma vez que o chair Jerome Powell prestará depoimento ao Congresso dos EUA pelo segundo dia, desta vez na Câmara dos Deputados, a partir das 12h.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,37%, a 108,330.

Entre emergentes, a divisa norte-americana avançava sobre o peso mexicano, o rand sul-africano e o peso colombiano.

No Brasil, no entanto, o real tinha um desempenho melhor que seus pares e impedia o dólar de acumular ganhos, em movimento que, segundo analistas, não tinha uma causa muito clara.

De um lado, houve quem apontasse para o patamar ainda alto do dólar no Brasil por efeito da forte desvalorização do real no ano passado, o que ainda fornece espaço para um processo de correção do preço.

"Não vejo nada pontual ou específico atraindo a atenção do mercado e sim um desmonte de posições exageradamente defensivas realizadas no final do ano passado", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.