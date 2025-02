Embraer pretende fazer investimento de R$20 bilhões no Brasil até 2030

"Esse valor será destinado a atender ao aumento da produção de aeronaves e o desenvolvimento de novos produtos, como as aeronaves elétricas eVTOL, os nossos carros voadores, que serão fabricados no Brasil pela Eve, empresa do grupo Embraer", acrescentou. A Eve é uma fabricante de aeronaves de pouso e decolagem verticais (eVTOL) controlada pela Embraer.

Gomes Neto disse ainda estar "bastante otimistas em relação ao futuro" nos vários segmentos em que a fabricante de aeronaves atua, que incluem aviação comercial e executiva, além de defesa e segurança.

Em comunicado à imprensa, a Embraer disse que a previsão de investimento segue o que vem sendo praticado pela empresa nos últimos anos, e que está em linha com o plano de crescimento da companhia dos próximos cinco anos.

