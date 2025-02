Fed ainda tem acesso aos dados de que precisa, diz Powell

Powell também foi questionado sobre o acesso externo a sistemas críticos que o Fed e o Departamento do Tesouro dos EUA usam para processar pagamentos do governo, e ele afirmou que o acesso a essas ferramentas é feito "com muito cuidado".

Muitos observadores ficaram preocupados com o acesso de associados de Elon Musk, como parte do Departamento de Eficiência Governamental, ao sistema de pagamentos do governo, que é extremamente importante e, historicamente, é operado longe de quaisquer considerações políticas.