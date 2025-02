Ibovespa fecha em queda com inflação dos EUA no radar em dia de vencimentos

O volume financeiro somou R$55,7 bilhões, em pregão também marcado pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa e do índice futuro.

Nos EUA, o Departamento do Trabalho informou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,5% no mês passado, depois de alta de 0,4% em dezembro. Em 12 meses, avançou 3,0%, de 2,9% em dezembro. Economistas consultados pela Reuters previam altas de 0,3% e 2,9%, respectivamente.

Em Nova York, a sessão terminou com os principais índices acionários norte-americanos com variações modestas e sem uma direção única, e com alta nos rendimentos dos Treasuries.

Os números do CPI, na visão de economistas do Bradesco chefiados por Fernando Honorato, reforçam "a narrativa mais dura do Federal Reserve e sua postura de 'wait and see' (esperar para ver), especialmente com as incertezas quanto às políticas da nova administração", conforme relatório a clientes.

Para os economistas Bernardo Dutra e Nathan Teixeira, do Itaú, o CPI mais forte é consistente com a perspectiva de postura mais cautelosa por parte do Fed, reforçando a previsão do banco brasileiro de nenhum corte de juros este ano e adicionando um risco incipiente de um possível aumento da taxa.

De volta ao Congresso norte-americano, nesta quarta-feira, o chair do Fed, Jerome Powell, disse em um comitê da Câmara dos Deputados que o CPI destaca a tarefa inacabada de levar a inflação de volta à meta. Na véspera, ele já havia dito a um comitê no Senado que não há pressa em cortar os juros.