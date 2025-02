Ibovespa recua com dado mais forte de inflação nos EUA

DESTAQUES

- HAPVIDA ON recuava 6,77%, em meio a ajustes após subir por três sessões seguidas, período em que acumulou valorização de 10,6%. Apenas na véspera, a ação da empresa de saúde saltou mais de 7%. O MSCI também excluiu o papel da companhia de seu Global Standard Index na mais recente revisão trimestral, que entra em vigor no final do mês.

- VIVARA ON caía 5,04%, ampliando as perdas da véspera, em meio a preocupações sobre a rotatividade na gestão e potenciais na estratégia de crescimento da rede de joalherias após anúncio da saída do diretor de marketing, sem um substituto imediato. Na terça-feira, o papel encerrou em queda de mais de 2%, mas chegou a perder mais de 4% no pior momento do pregão.

- BRADESCO PN perdia 4,32%, com relatório do Goldman Sachs cortando a recomendação da ação para venda e reduzindo o preço-alvo de R$14 para R$11,4. SANTANDER BRASIL UNIT, que teve a classificação elevada para neutra e o preço de R$25 para R$28, subia 0,3%. ITAÚ PN cedia 1,3% e BANCO DO BRASIL ON caía 1,43%.

- CARREFOUR BRASIL ON avançava 2,39%, com agentes ainda analisando os planos do controlador, o grupo francês Carrefour, de tornar o varejista brasileiro uma subsidiária integral e deslistar as ações da companhia da B3. Mais cedo as empresas anunciaram um acordo de incorporação de ações.

- PETROBRAS PN era negociada em baixa de 1%, acompanhando a fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent caía 0,95%, a 76,26dólares.