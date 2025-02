Itália adverte Trump contra assinar acordos comerciais bilaterais com países da UE

ROMA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não pode fechar acordos comerciais bilaterais com cada um dos Estados membros da União Europeia e quebrar a unidade do bloco no comércio, disse o ministro italiano da Indústria, Adolfo Urso, em entrevista a um jornal na quarta-feira.

A Itália está preocupada com as tarifas devido ao seu grande superávit comercial com os EUA, afirmou Urso ao jornal Corriere della Sera, mas as tarifas sobre aço e alumínio anunciadas na segunda-feira devem ter pouco impacto sobre as exportações italianas, segundo ele.

Seria "impossível" para Trump contornar as instituições da UE e oferecer acordos comerciais bilaterais aos líderes que têm melhores relações com ele, como a primeira-ministra conservadora da Itália, Giorgia Meloni, observou Urso.