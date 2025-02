Lula diz que economia crescerá, inflação está controlada e prevê "grande ano" em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que a economia brasileira vai crescer e a inflação está controlada, prevendo ainda que 2025 será "um grande ano".

Em entrevista à rádio Diário, de Macapá (AP), Lula disse ainda que sua saúde está "100%" e brincou que seu cérebro "está limpo" depois de passar por uma drenagem no crânio devido à batida que sofreu na cabeça após uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada no ano passado.

(Por Fernando Cardoso)