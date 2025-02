Galípolo "consertará" taxa de juros, mas é preciso dar tempo, diz Lula

Lula atribuiu o atual patamar elevado da taxa básica de juros ao ex-presidente do BC Roberto Campos Neto.

"Eu acho que o Roberto Campos, na verdade, foi um cidadão que teve um comportamento muito anti-Brasil no Banco Central. Ele era um cara que falava mal do Brasil o tempo inteiro, passava descrédito para os empresários, inclusive no exterior, e ele foi se comprometendo e foi aumentando cada vez mais a taxa de juros", criticou.

Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para presidir o BC, terminou seu mandato à frente da autoridade monetária ao término de 2024 e foi substituído por Galípolo, indicado por Lula.

A decisão sobre a taxa básica de juros é tomada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), formado por nove diretores do BC. Antes de assumir a presidência da autarquia, Galípolo atuou como diretor de Política Monetária do Banco Central, participando das reuniões do Copom desde agosto de 2023.

Em julho de 2024, portanto já com a presença de Galípolo no colegiado há quase um ano, o Copom encerrou um ciclo de redução da taxa de juros e, em setembro, com o voto favorável de Galípolo e de todos os demais diretores, iniciou um ciclo de alta nos juros.

No mês passado, já com Galípolo na presidência do Banco Central, a autoridade monetária decidiu elevar os juros em 1 ponto percentual, para 13,25% ao ano, conforme já havia sido sinalizado pelo Copom em dezembro. Em decisão unânime, o colegiado também manteve a orientação de mais uma alta equivalente em sua próxima reunião marcada para março, deixando os passos seguintes em aberto.