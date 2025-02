Lula participa de anúncio de investimento de R$70 bi da Vale em Carajás, diz Planalto

Em Carajás, a Vale afirmou em seu último relatório financeiro, referente ao terceiro trimestre de 2024, que tinha 67% de progresso físico no projeto "Serra Sul +20 Mtpa", com capacidade de 20 milhões de toneladas ao ano e capex de US$2,84 bilhões.

Também apontou, no mesmo relatório, o projeto "Compact Crushing S11D" em Carajás, com capacidade de 50 milhões de toneladas, investimento de US$755 milhões e início no segundo semestre de 2026, além do "N3 - Serra Norte", com capacidade de 6 milhões de toneladas ao ano e início da operação na segunda metade do ano que vem.

No mesmo complexo do Pará, a companhia relatou que tinha praticamente concluído o progresso físico do "Sistema Norte 240 Mtpa", com investimento de US$774 milhões, com capacidade de 10 milhões de toneladas.

A mineradora ainda tem outros projetos em avaliação no sistema Norte, onde está Carajás, como o "S11C" e "Serra Norte N1/N2", sem investimentos divulgados.

Sobre o "N1/N2", a Vale informara que o escopo do projeto estava em revisão devido a restrições de licenciamento.

A Vale divulga os resultados financeiros do quarto trimestre na próxima semana.