Membro do BCE reafirma que as políticas de Trump provavelmente serão negativas para economia

PARIS (Reuters) - As políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente terão um impacto negativo sobre a economia, reafirmou o presidente do Banco da França e membro do Banco Central Europeu, François Villeroy de Galhau, nesta quarta-feira.

"É muito provável que haja um efeito negativo", disse Villeroy à rádio France Culture.

"O protecionismo é uma política sedutora de curto prazo, mas a longo prazo é uma estratégia perdedora", acrescentou.