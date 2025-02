México e EUA discutirão tarifas sobre metais ainda nesta semana, diz Sheinbaum

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México enviará uma mensagem aos Estados Unidos com relação às tarifas de 25% sobre aço e alumínio impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, enquanto as autoridades dos dois países vão conversar sobre o assunto ainda nesta semana, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta quarta-feira.

Sheinbaum questionou por que Trump havia ordenado a medida, reiterando os comentários feitos por seu ministro das Relações Exteriores no início da semana de que os EUA têm um superávit comercial com o México em aço e alumínio.

(Por Raul Cortes e Kylie Madry)