Powell alerta contra dar importância demais à dados fortes de inflação ao consumidor

"A segunda coisa, porém, é que temos como meta a inflação do índice PCE porque achamos que é simplesmente um indicador melhor da inflação. Portanto, é preciso saber a conversão do índice de preços ao consumidor para o índice PCE, e amanhã teremos mais dados sobre isso com o índice de preços ao produtor", argumentou, acrescentando que "saberemos qual é a leitura do índice PCE amanhã".

(Por Dan Burns)