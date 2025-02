Powell retorna ao Congresso com dados que mostram um salto na inflação em janeiro

Nas mídias sociais, o presidente Donald Trump pediu novamente que juros mais baixos andem "de mãos dadas" com aumentos de tarifas que ele impôs e está planejando, um comentário repetido que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que se referia aos rendimentos dos títulos de longo prazo, e não à política monetária do Fed.

Mas as taxas de longo prazo também subiram com as notícias sobre a inflação, com o rendimento do Treasury de 10 anos subindo cerca de 10 pontos-base, para 4,6%.

No depoimento ao painel da Câmara, Powell repetiu a mesma declaração de abertura feita em uma audiência na terça-feira perante o Comitê Bancário do Senado.

A inflação tem sido a principal preocupação do banco central desde que começou a subir em 2021 para os níveis mais altos desde a década de 1980 e levou o Fed a aprovar uma série rápida de aumentos dos juros.

Desde então, a inflação voltou a se aproximar da meta de 2% do banco central. Porém, depois de começar a reduzir os juros no ano passado, o Fed passou a ficar em modo de espera, com as autoridades dizendo que estão preparadas para permanecer assim até que a inflação retome seu declínio e elas tenham mais clareza sobre a direção da economia sob o novo governo Trump.

"Não precisamos ter pressa", disse Powell ao Comitê Bancário do Senado na audiência de terça-feira.