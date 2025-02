Volume de serviços no Brasil tem quarto ano seguido de alta mas indica perda de tração no fim de 2024

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - O setor de serviços do Brasil encerrou 2024 com ganhos pelo quarto ano seguido diante de um mercado de trabalho aquecido, mas indicou perda de ímpeto no fim do ano com uma retração inesperada em dezembro.

No último mês do ano, o volume de serviços recuou 0,5% na comparação com novembro, e teve ganho de 2,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.