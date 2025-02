Taxas curtas têm leves baixas com dados fracos de serviços e longas sobem com exterior

No Brasil, as taxas dos DIs mais longos -- os mais influenciados pelo cenário externo -- avançaram durante o dia e renovaram máximas perto do fechamento. Às 16h13 a taxas do vencimento para janeiro de 2031 estava no pico de 14,91%, em alta de 12 pontos-base ante o ajuste da véspera.

Pela manhã, durante evento no Rio de Janeiro, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que é esperado que a instituição seja mais agressiva ao promover elevações da taxa Selic e mais cautelosa em momentos de corte dos juros básicos.

"Reação preventiva precisa sempre existir, mas é esperado também que o BC tenha uma função de reação assimétrica para altas e para baixas (da Selic). Se o BC deve ser mais agressivo num momento de alta, ele deve ser mais parcimonioso e cauteloso no momento de fazer qualquer movimento para baixo", disse. Atualmente, a Selic está em 13,25% ao ano.

Galípolo disse ainda que há muita incerteza sobre as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas acrescentou que o BC tem ouvido que o Brasil poderia sofrer um impacto menor em função de sua inserção limitada na economia norte-americana.

No mercado, os ativos continuam precificando elevação de 100 pontos-base para a Selic em março, mas o cenário para o encontro de maio do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC segue mais divido.

Na terça-feira, o mercado de opções de Copom da B3 precificava 44,50% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em maio, 23,50% de chances de elevação de 75 pontos-base e 18,00% de probabilidade de alta de 100 pontos-base. As apostas numa elevação de apenas 50 pontos-base em maio têm aumentado nas últimas semanas.