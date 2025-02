Totvs tem alta de 42% no lucro ajustado do 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Totvs registrou crescimento de 42% no seu lucro líquido ajustado do quarto trimestre na comparação com o mesmo período em 2023, para R$237 milhões, informou a companhia nesta quarta-feira, resultado acima da expectativa média de analistas.

Estimativas compiladas pela LSEG apontavam, em média, para um lucro líquido ajustado de R$214,6 milhões para a empresa de tecnologia.

O lucro antes de juros, impostos depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da Totvs somou R$354 milhões no trimestre encerrado em dezembro, avanço de 37% ano a ano, conforme relatório de resultados da empresa.