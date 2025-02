Trump diz que taxa de juros mais baixa andaria de mãos dadas com tarifas

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que a taxa de juros deveria ser reduzida e que andaria "de mãos dadas" com as tarifas a serem adotadas, apesar das expectativas dos economistas de que elas alimentarão a inflação e adiarão os cortes nos juros.

Trump aumentou substancialmente as tarifas sobre as importações de aço e alumínio na segunda-feira para 25% "sem exceções ou isenções", em uma medida que ele espera que ajude as indústrias nos Estados Unidos mas que também corre o risco de desencadear uma guerra comercial.

"A taxa de juros deve ser reduzida, algo que andaria de mãos dadas com as tarifas a serem adotas!!!", escreveu Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social.