Trump pode resgatar lei de discriminação comercial de 1930 dos EUA para aplicar tarifas recíprocas

Não está claro se a ação de Trump será ampla ou direcionada a alguns setores ou países. Mas o cerne da ação tarifária do presidente será voltado para alinhar as tarifas dos EUA com as taxas frequentemente mais altas de outros países.

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse na segunda-feira que as altas tarifas da Índia bloqueiam as importações.

A taxa tarifária média ponderada pelo comércio dos EUA é de cerca de 2,2%, de acordo com dados da OMC, em comparação com 12% para a Índia, 6,7% para o Brasil, 5,1% para o Vietnã e 2,7% para os países da União Europeia.

Embora as tarifas tenham sido acordadas pelas administrações dos EUA ao longo do tempo, Cannistra disse acreditar que o uso da Seção 338 por Trump resistiria a um desafio legal, porque a evolução do sistema tarifário está "cheia de inconsistências" que foram negociadas pelos países para proteger seus interesses econômicos.

"Não há nenhuma descoberta além da existência de discriminação, e você provavelmente poderia descobri-la em 30 segundos analisando as tabelas tarifárias concorrentes", disse Cannistra.

Além das tarifas diferenciadas, Nikakhtar afirmou que Trump poderia incluir práticas regulatórias de países que trabalham para excluir produtos dos EUA como discriminatórias ao comércio norte-americano. Este é o caso de restrições à importação de culturas geneticamente modificadas ou padrões de segurança ou emissões de veículos na União Europeia e no Japão.