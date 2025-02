Wall St cai após dados fortes de inflação reduzirem expectativas de corte nos juros

Trump impôs uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos chineses na semana passada e adotou tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio na segunda-feira.

Seus assessores comerciais também estão finalizando os planos para as tarifas recíprocas de todos os países que cobram impostos sobre as importações dos EUA.

O Dow Jones caía 0,80%, a 44.238,53 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,62%, a 6.031,04 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,48%, a 19.550,14 pontos.

Todos os 11 setores do S&P 500 eram negociados em baixa, com os setores imobiliário e de serviços públicos, sensíveis aos juros, liderando as perdas.