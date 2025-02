BC da China promete ajustar política monetária para apoiar o crescimento

(Retira número a mais no título, sem alterações no texto)

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China disse nesta quinta-feira que ajustará sua política monetária no momento apropriado para apoiar a economia, em meio aos crescentes obstáculos externos.

"Atualmente, os efeitos adversos causados pelas mudanças no ambiente externo se aprofundaram, e ainda existem desafios como a demanda interna insuficiente e vários riscos potenciais", disse o Banco do Povo da China em seu relatório de implementação da política monetária do quarto trimestre.