Caixa Seguridade tem lucro 14,6% maior no 4º tri de 2024

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Seguridade divulgou nesta quinta-feira um lucro líquido gerencial de R$1,06 bilhão no quarto trimestre de 2024, avanço de 14,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior, conforme balanço financeiro.

Analistas, em média, esperavam um lucro líquido de R$1,02 bilhão para a empresa no período, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

Na visão contábil, o lucro líquido da companhia, braço de seguros da Caixa Econômica Federal, foi de R$1,17 bilhão, alta de 26,3% ano a ano.