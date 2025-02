Casa Branca aponta etanol brasileiro como exemplo de alvo para tarifa recíproca dos EUA

A citação, no entanto, vai de encontro a preocupações que o setor de etanol brasileiro já tinha manifestado ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que, depois do aço e alumínio, o etanol seria o próximo produto do Brasil tarifado, justamente pela diferença de tarifas citada pelos norte-americanos.

De acordo com uma fonte do governo brasileiro, diferentes ministérios estão levantando dados e analisando impactos das possíveis tarifas a serem aplicadas aos produtos brasileiros, mas nada deve ser feito de imediato. A ordem do presidente Lula é negociar, disse a fonte.

O impacto de taxas no etanol, no entanto, não deve ser significativo. Relatório do banco BTGPactual mostra que o Brasil exporta cerca de 6% apenas da sua produção de etanol, de cerca de 35 bilhões de litros por ano, e exporta menos de 1% para os EUA -- cerca de 300 milhões de litros.

O relatório mostra ainda que o Brasil importou 109 milhões de etanol de milho dos EUA no ano passado, e que a importação não é vantajosa, com o produto chegando no Brasil com valores finais por litro acima do produzido no país.

A medida, no entanto, agrada aos produtores norte-americanos, que comemoraram a decisão de Trump.

Em nota, a Associação de Combustíveis Renováveis dos Estados Unidos (RFA, na sigla em inglês) agradeceu pela decisão de "restabelecer uma relação justa e recíproca no comércio de etanol com o Brasil".