Dólar fica estável no Brasil com inflação ao produtor nos EUA e novas tarifas de Trump

O dólar à vista fechou em leve alta de 0,10%, aos R$5,7679. Em 2025 a moeda norte-americana acumula queda de 6,65%.

Às 17h28 na B3 o dólar para março -- atualmente o mais líquido -- cedia 0,06%, aos R$5,7815.

Pela manhã o dólar ensaiou uma recuperação ante o real, após os recuos mais recentes. A moeda chegou a renovar máximas já depois da divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA, mas posteriormente a abertura do indicador deu motivos para o enfraquecimento dos rendimentos dos Treasuries e, em paralelo, do dólar.

O PPI subiu 0,4% em janeiro, após avanço revisado para cima de 0,5% em dezembro e acima da alta de 0,3% projetada por economistas de pesquisa da Reuters.

Apesar da elevação acima do esperado, chamaram a atenção no PPI elementos benignos que entram no cálculo do núcleo do índice PCE -- bastante acompanhado pelo Fed. Entre eles os custos de consultórios médicos e hospitais, que ficaram praticamente estáveis, e os preços de administração de portfólio, que subiram apenas 0,4%.

A abertura do PPI sugeriu que o Federal Reserve pode ter espaço para mais cortes de juros, o que pesou sobre o dólar em todo o mundo.