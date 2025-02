Fed deve manter juros inalterados até setembro, mas crescem apostas em corte mais cedo

Por Ann Saphir

(Reuters) - O Federal Reserve provavelmente esperará até setembro para cortar sua taxa básica de juros, apostaram operadores nesta quinta-feira, com dados mantendo vivas as preocupações com a inflação elevada e um declínio nos pedidos de auxílio-desemprego sugerindo que o mercado de trabalho dos EUA continua saudável.

Mesmo assim, os elementos específicos que impulsionaram o aumento de 0,4% no índice de preços ao produtor dos EUA no mês passado -- contra a expectativa de economistas de alta de 0,3% -- deram alguns motivos para esperar uma melhora no indicador que o Fed usa para monitorar a inflação.