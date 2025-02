Futuros de Wall St rondam estabilidade com mercados à espera de dados de preços ao produtor

"Embora o Fed esteja ciente do padrão de força da inflação no início do ano, a impressão fará pouco para aliviar as ansiedades das autoridades, especialmente considerando o contexto de aceleração da demanda de mão de obra, aumento das expectativas de inflação e efeitos tarifários futuros", disseram economistas do BNP Paribas em nota.

Em resposta ao aumento da inflação, o presidente dos EUA, Donald Trump, que assumiu o cargo em 20 de janeiro e fez campanha com a promessa de reduzir os preços, enfatizou que os dados mais recentes não devem ser atribuídos ao seu governo.

O chair do Fed, Jerome Powell, em seu segundo dia de depoimento ao Congresso, disse que os dados são mais uma evidência de que a batalha do banco central contra o aumento dos preços ainda não terminou.

Atualmente, operadores esperam apenas um corte de 25 pontos-base nos juros pelo Fed neste ano, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Enquanto isso, Trump disse que o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, expressaram desejo de chegar a um acordo de paz em telefonemas separados com ele na quarta-feira.

O futuro do S&P 500 tinha estabilidade, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,14%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,06%.