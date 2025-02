Geradoras sofrem menos cortes na geração renovável em janeiro, aponta Itaú BBA

SÃO PAULO (Reuters) - Os cortes de geração de energia renovável no Brasil caíram para 10,2% do total produzido em janeiro, contra 11,5% registrados em dezembro, de acordo com relatório do Itaú BBA, que apontou também maior possibilidade de ressarcimentos aos geradores pela energia perdida em função das restrições no período.

Para a fonte eólica, os cortes determinados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), também chamados de "curtailments", alcançaram 9,3% da geração total em janeiro, ante 9,5% em dezembro, enquanto para a solar o impacto foi de 12%, contra 17,8% no mês anterior, disse o BBA.

Geradores de energia eólica e solar estão amargando perdas de centenas de milhões de reais com interrupções da produção de suas usinas, um problema que reflete limitações no escoamento pela rede de transmissão e também um baixo crescimento do consumo para absorver a oferta cada vez maior de energia.