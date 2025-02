Ibovespa recua com declínio de commodities pesando em Vale e Petrobras; Totvs avança

- PETROBRAS PN recuava 0,5%, na esteira do declínio do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era transacionado com queda de 1,28%, a 74,22 dólares. PETROBRAS ON cedia 0,53%.

- BRADESCO PN subia 1,11%, em meio a ajustes após forte queda na véspera (-4,56%). No setor, ITAÚ PN avançava 0,15% e SANTANDER BRASIL UNIT ganhava 0,27%, enquanto BANCO DO BRASIL ON perdia 0,98%.

- COGNA ON cedia 3,7%, no segundo pregão seguido de queda, após uma série de cinco altas que fez o papel do grupo de educação contabilizar um avanço de quase 20% no período e alcançar uma máxima desde julho do ano passado. No setor, YDUQS ON tinha variação negativa de 0,64%.

- MARFRIG ON perdia 2,87%, em sessão negativa para o setor de proteínas, com BRF ON em baixa de 3,11%, JBS ON caindo 2,18% e MINERVA ON com declínio de 0,46%.

- ULTRAPAR ON subia 1,84%, enquanto VIBRA ON ganhava 0,64%. Analistas do BTG Pactual estimam que a margem EBITDA ajustada para a Vibra e a Ipiranga, da Ultrapar, deve ter uma média de R$154/m3 em 2024, marcando um segundo ano consecutivo em que a lucratividade dos operadores incumbentes permanece acima de R$150/m3. "Nós acreditamos que os resultados do quarto trimestre serão outro testemunho de um cenário melhor", afirmaram em relatório a clientes, esperando que a Ipiranga tenha desempenho melhor em razão de estratégias de sourcing/precificação mais eficazes.

- GPA ON caía 2,08%, em sessão de ajustes após cinco altas seguidas, período em que acumulou uma valorização de 12%. No setor, ASSAÍ ON avançava 1,26%, enquanto CARREFOUR BRASIL ON subia 0,69%, ainda embalado pelas análises em torno dos planos do controlador de transformar varejista brasileiro em uma subsidiária integral.