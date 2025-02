Ibovespa fecha em alta com Totvs em destaque após balanço

- BRASKEM PNA avançou 5,38%, em dia de recuperação, após duas quedas seguidas, sendo que apenas na véspera a petroquímica fechou com um declínio de 5,4%. Desde a máxima intradia do ano em meados de janeiro, quando foi cotado acima de R$15, o papel contabilizava até a quarta-feira uma perda de quase 18%.

- USIMINAS PNA subiu 3,35%, em véspera de divulgação do balanço do quarto trimestre, enquanto agentes continuam monitorando notícias relacionadas às tarifas sobre o aço anunciadas pelos Estados Unidos. No setor, CSN caiu 0,24%, tendo ainda como pano de fundo corte do ratingpela Moody's. GERDAU PN valorizou-se 0,46%.

- GPA ON avançou 3,11%, revertendo a fraqueza do começo da sessão e engatando a sexta alta seguida. O setor de supermercados segue refletindo análises sobre os potenciais desdobramentos envolvendo a proposta do francês Carrefour para fechar o capital de sua controlada no Brasil. CARREFOUR BRASIL ON subiu 1,23% e a ASSAÍ ON ganhou 2,38%.

- SUZANO ON fechou em alta de 2,17%, após divulgar na véspera salto de 44% no resultado operacional do quarto trimestre medido pelo Ebitda, enquanto executivos da maior produtora de celulose de eucalipto afirmaram ver um cenário positivo para a empresa no curto prazo, com o mercado de celulose com oferta restrita e cenário favorável para preços.

- LOCALIZA ON perdeu 3,06%, no segundo pregão seguido de queda, tendo como pano de fundo preocupações persistentes sobre os efeitos de taxas de juros em níveis mais elevados nos resultados da empresa de aluguel de veículos e gestão de frotas. Fora do Ibovespa, MOVIDA ON terminou o dia em queda de 5,11%.

- BRF ON recuou 3,76%, no terceiro pregão seguido de baixa, com o setor de proteínas como um todo no vermelho, com MARFRIG ON, maior acionista da BRF, cedendo 3,21%, JBS ON perdendo 1,97% e MINERVA ON encerrando com declínio de 1,83%.